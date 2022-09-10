Zonguldak ormanlarında sonbaharda tabloluk görüntüler

Zonguldak’ta ormanlarda sonbaharın gelişiyle birlikte tabloluk görüntüler ziyaretçileri büyülüyor.

Yer altından ekonomiye katkı sağlayan taşkömürüyle karaelmas adını alan Zonguldak, mavi ve yeşilin her tonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Zonguldak ormanları kırmızıya döndü. Her mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken kent, ormanlarıyla da ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Sonbaharı karşılayan ağaçların arasında bol bol fotoğraf çeken ziyaretçiler, doyumsuz güzellikleri yaşıyor.

Zonguldak ormanları, dron ile havadan da görüntülendi. Renklerin yeşilden kırmızıya dönmeye başladığı sonbaharda seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.