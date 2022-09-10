Son Dakika
Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor
Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte tabloluk görüntüler ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Çevre 10.09.2022, 11:15
Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte tabloluk görüntüler ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Yer altından ekonomiye katkı sağlayan taşkömürüyle karaelmas adını alan Zonguldak, mavi ve yeşilin her tonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Zonguldak ormanları kırmızıya dönüyor. Her mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken kent, ormanlarıyla da ziyaretçilerini mest ediyor. Sonbaharı karşılayan ağaçların arasında anı fotoğraflayan ziyaretçiler, doyumsuz güzellikleri yaşıyor.
Zonguldak ormanları, dron ile havadan da görüntülendi. Renklerin yeşilden kırmızıya dönmeye başladığı sonbaharda seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.
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|5
|5
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|4
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|2
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|4
|1
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|4
|1
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|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|6
|6
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|6
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|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
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|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
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|4
|7
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|7
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|7
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|4
|5
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|4
|4
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|4
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|4
|4
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|4
|1
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|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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