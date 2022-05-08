Zonguldak ormanları baharın renklerine büründü

Zonguldak’ta ilkbaharın gelişiyle birlikte ormanlardaki ağaçlar baharın renklerine büründü. Dron ile havadan görüntüler ormanların yeşilliği izleyenleri hayran bıraktı.

Zonguldak; yüzölçümünün yarısını oluşturan ormanlarıyla bölgenin en yeşil illeri arasında yerini alıyor. Birbirinden farklı türde ağaç ve bitkilerin oluşturduğu Zonguldak ormanları, ilkbahar güzelliğini yaşıyor. Her mevsim ayrı güzelliği yaşayan ormanlar, doğanın canlanmasıyla birlikte yeşilin tonlarına büründü. Yeşilin ve mavinin bir arada olduğu kentteki ormanlar, ilkbaharda da doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Zonguldak-Ankara karayolu üzerindeki ormanlar dron ile havadan görüntülendi. Güzergahı kullanan sürücüler de yemyeşil manzarayı seyretmenin tadını çıkarttı.