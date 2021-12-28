Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın değeri ve önemi konuşuldu

Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın değeri ve önemi konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Zonguldak’ta yer bilimlerinin değerinin büyük olduğunu ve jeopark olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın Değeri ve Önemi konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra davetliler katıldı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı, Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı ve Zonguldak Kömür Jeoparkı Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, jeoparkın tanıtımını yaparak Zonguldak’ın yer bilimleri hakkında bilgiler aktardı.

Kazancı, “Çalışmaların sonucunda biliyoruz ki Zonguldak’ta yer bilimleri değerleri büyük. Bu değerler toplumsal yarara dönüştürülebilir. Jeopark olarak değerlendirilebilir. Bu amaçla bir niyetler ortaya çıkmıştı. Zaman zaman dile getirilse de ancak harekete geçmesi yakın zamanda oldu. Her şeyde bir hayır vardır ama bu iyi niyeti bize görev verenlerin de iyi niyetiyle hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Kendimi bu konuda biraz sorumlu hissediyorum. İnşallah bir sonuç alırız” diye konuştu.

Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Zonguldak’ta jeopark için doğal ve kültürel varlıklar hakkında da bilgiler aktardı. Zonguldak Kömür Jeoparkı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç, Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Koray Koç, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı, Zonguldak Kömür Jeoparkı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu da konferansta sunum yaptı.