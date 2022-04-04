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Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor
Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Çevre 04.04.2022, 12:00
Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Geçen Ocak ayında yoğun kar yağışı sebebiyle Zonguldak-İstanbul karayolu 13. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından İstanbul istikametine giden çift şeritli yol ulaşıma kapatıldı.
Trafik Zonguldak istikametine tek yönlü olarak sağlanırken heyelanı temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.