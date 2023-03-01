Ziyaretçilerinin adeta başını döndüren ters evi 29 bin 694 kişi ziyaret etti

Antalya Kemer Belediyesi tarafından yapılan ve Kemer Villa adıyla bilinen Kemer’deki ters ev, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline geldi. Ters evi, açıldığı 2021 yılından bu yana toplam 29 bin 694 kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de, Kemer Belediyesinin sürdürülebilir turizm projeleri arasında yer alan Kemer Villa isimli ters ev, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline geldi.

Yerli ve yabancı misafirlere hizmet vermeye başladığı 2021 yılı yaz sezonundan bu yana ters evi 23 bin 771 yerli, 5 bin 923 yabancı misafir ziyaret etti. Her şeyin ters yapıldığı yapı, farklı simetri algısı ile ziyaretçilerinin hem hoş vakit geçirmesini sağlıyor hem de baş dönmesi hissi yaşatıyor.

Kemer Belediyesinin sürdürülebilir turizm projeleri arasında yer alan ters eve gelen yerli ve yabancı misafirler; tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması karşısında hem şaşırıyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

Kemer’e gelen yerli ve yabancı misafirlerin hoş vakit geçirebileceği alanlar oluşturduklarına işaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Ters ev, 2021 yılının yaz aylarında hizmete girdi ve açıldığı ilk günden bu yana ilgi odağı haline geldi. Özellikle çocuklar yapının içinde hem çok eğleniyor hem de bol bol fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçilerinin adeta başını döndüren ters evi bugüne kadar 29 bin 694 kişi ziyaret etti. İlçemize gelen misafirlerimizin ters evi de görmelerini tavsiye ederim" dedi.