Zirai don tehlikesine dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce zirai don uyarısı yapıldı.

Konuya ilişkin olarak Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “21.10.2022 (Cuma) günü ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt) hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı basta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğrasan üreticilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.