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Zirai don tehlikesine dikkat
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce zirai don uyarısı yapıldı.
Çevre 20.10.2022, 15:10
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce zirai don uyarısı yapıldı.
Konuya ilişkin olarak Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “21.10.2022 (Cuma) günü ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt) hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı basta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğrasan üreticilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.