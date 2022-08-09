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Zinav kanyonu adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Zinav Kanyonunda yürüyüş yapan ekstrem sporcular adrenalin dolu anlar yaşadı.

Çevre 09.08.2022, 10:42
Zinav kanyonu adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Zinav Kanyonunda yürüyüş yapan ekstrem sporcular adrenalin dolu anlar yaşadı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü sınırları içerisinde bulunan Zinav Kanyonu sportif aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Dünya doğal mirası içinde potansiyeli yeni fark edilmeye başlayan doğa harikası ekstrem sporcuların dikkatini çekiyor. Kanyonda yürüyüş yapanlar heyecan dolu anlar yaşadı. Tokat Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Araz, rehberliğinde kanyona giren ekip 3 kilometrelik zorlu parkuru 3 saatte aştı. 1 ile 4 metre arasında derinliği bulunan, 7 çağlayandan geçen ekibin yaşadığı adrenalin dolu anlar kameralara yansıdı.

Yaklaşık 380 metre derin yarıkları içinde barındıran kanyonun bölge turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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