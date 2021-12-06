Zeytinköy’ün karası yeşile büründü

Muğla’nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde 2017 yılı 6 Eylül’de çıkan yangında 800 hektar alanda etkili olan orman, makilik, arazi ve 51 ev 10 ahır yanarken, yangın sonrası oluşan kara tablo 4 yılda yeşile büründü

Menteşe’nin kırsal Zeytinköy Mahallesi’nde 2017 yılı 6 Eylül’de tarım arazisinde başlayarak orman ve evlere sıçrayan orman yangını 800 hektar alanda etkili olmuştu. İki gün devam eden yangında ev, ahır, depo ve müştemilat olmak üzere 51 ev, 10 anır, 2 depo, 2 eşek, bir büyükbaş, 4 büyükbaş 120 arı kovanı alevlere teslim olmuştu. Yangında 350 hektar ormanlık alan, 250 hektar tarım arazisi ve 200 hektar makilik ve dağlık arazi yangında zarar gördü.

Yangın sonrası evleri yanan vatandaşlara AFAD tarafından konteyner tahsis edilirken, yanan evlerin yerine yenilerinin yapılmasının ardından vatandaşlar yeni evlerine taşındı. Yangında ahırlardaki samanları yanan vatandaşlara saman yardımı yapılırken, devlet tarafından evi yanan vatandaşlara nakdi yardımda bulunuldu.

Yangının hemen ardından yağışlar sonrası 2018 yılında fidan dikimi yapıldı. Dikilen fidanlar arasında gelir getirici fidanlar da yer aldı. Zeytinköy Mahallesi’nin Akbük-Ören çıkışında yanan sahalara 7 bin adet zeytin fidanı dikildi. 3 yılda boy veren zeytinler meyve vermeye başladı.

4 yıl önce yanan Zeytinköy Mahallesi’ndeki yanan saha drone ile görüntülendi. Mahallenin Ören yolu çıkışına dikilen zeytinler boy atarken, zeytinler bu yıl ürün vermeye başladı. Zeytinköy Mahallesi’nin Doğu bölesinde yanan sahalardaki kara tablo yerini yeşile bıraktı.

Mahalle sakini kadın, siyah örtünün yeşile döndüğünü belirterek, “Tez büyüdü her şey. Evveli orman çoktu, şimdi orman yok. Ama yine de yeşeriyor. Zeytinler bayağı büyüdü. Zarar görenlerden kimisine hayvan verdiler, kimisine aylık para ve eşya verdiler. Sorunlar çözüldü” dedi.