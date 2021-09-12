Yüzülebilir Körfez için yeni adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Kanal Projesi kapsamında projelendirilen ve “Yüzülebilir Körfez” hedefi yolunda büyük önem taşıyan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artırımı için yeni bir ihaleye çıkıyor. İhale sonrası başlayacak yapım çalışmalarının ardından tesisin kapasitesi yüzde 36 artacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nin hayata dönüşünü sağlayan Büyük Kanal Projesi kapsamında, Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artırım çalışmalarına devam ediyor. 3 faz kapasite ile 7/24 çalışarak günlük 605 bin metreküp atıksuyu arıtan tesis, 4. faz inşaatı tamamlandığında günlük 820 bin metreküp atıksuyu arıtabilecek.

Arıtma kapasitesi yüzde 36 artacak

2000 yılında hizmete giren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde sorunsuz olarak çalışan 3 faz arıtma ünitelerine ek olarak saniyede 2.5 metreküp atık su arıtma kapasiteli 4. faz inşa ediliyor. Mevcut arıtma tesisine eklenecek bu yeni hatla, tesisin günlük arıtma kapasitesi günlük 216 bin metreküp artacak. Yaklaşık 1 milyon 80 bin kişiye hizmet edecek yeni hat sayesinde 24 saat kesintisiz olarak çalışan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde yağışlı havalarda daha yüksek debilerde atık su arıtılabilmesi mümkün olacak. Atık su deşarj kalitesi açısından Türkiye’nin örnek arıtma tesislerinden biri olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisini iyileştirme ve kapasitesini artırma çalışmaları Körfez’deki iyileşmeyi sürdürmek için de büyük önem taşıyor.