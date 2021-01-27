Yüzlerce martı ve karabatak sahilde göç eden balık sürüsüne böyle saldırdı

Karadeniz’de göç eden balık ve hamsi sürüsüne Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi sahilinde yüzlerce martı ve karabatak hücum etti.

Karadeniz’in batısından doğu istikametine sürüler halinde seyir eden hamsi ve balık sürüsüne yüzlerce martı hücum etmesi görsel şölene neden oldu. Sahildeki parklarda oturan vatandaşlar bir anda yüzlerce martının çığlık seslerini duydukları yöne doğru baktıklarında martıların denizin yüzeyine dalıp çıktığına şahit oldular. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar bu görsel şöleni görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Martılar onlarca kez denize dalarak kendilerine balık ziyafeti çekerken, o anlar objektiflere yansıdı.