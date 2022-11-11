Yüzde 24’ü ormanlık olan Diyarbakır’a 4 bin yeni fidan

Diyarbakır’da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Esnaf Hatıra Ormanı arazisinde 4 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği ile merkez Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe TOKİ mevkiinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 4 bin fidan dikildi. Etkinliğe katılan öğrenciler birer tane yeni fidanı toprakla buluşturdu.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Esnaf Hatıra Ormanındaki fidan dikim törenine katılan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su yaptığı konuşmada, Esnaf Hatıra Ormanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliğinin bir ayağı olacağını söyledi.

Diyarbakır’ın yüzde 24’ünün ormanlık alan ile kaplı olduğunu söyleyen Su, “Malumunuz her yıl 11’inci ayın 11’inde saat 11.00’de Milli Ağaçlandırma Seferberliği törenleri yapıyoruz. Bugün de o gün. Bütün dünyada gelecek nesillere yeşil alanlar bırakmak için tüm dünyada çalışmalar ülkemizde de sizden sonraki gelecek olan nesillere yemyeşil bir Türkiye bırakmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Bizim ilimizin toplam alanının yüzde 24’ü ormanla kaplı. Diyarbakır yaklaşık 15 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip. Bunun yaklaşık 3 bin 200 kilometrekaresi ormanlık alan. Demek ki daha ormanlık alan yapacağımız çok yerimiz var. Bugün 210 bin fidanı ekiyoruz yılsonuna kadar da 700 bin fidanı inşallah sizlerle beraber toprakla buluşturmuş olacağız. Yaşın 80 de olsa 90 da olsa geleceğe bir şey bırakmak önemli bir iş. Bugün herkes burada bir ağaç dikerek aslında bir eser bırakıyor” dedi.

Fidan dikiminin ne kadar önemli olduğuna değinen Su, daha sonra öğrencilerle birlikte dikim için hazırlanan çukurlarla fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.