Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde etkili olan rüzgar sonrası yuvasından düşerek yaralanan leylek tedavi altına alındı.

Sivas´ın Suşehri ilçesine bağlı Güneyli köyünde geçtiğimiz günlerde rüzgar etkili oldu. Rüzgarın şiddetiyle elektrik direğinde bulunan leylek yuvasının da bir kısmı yıkıldı. Yuvada bulunan 4 yavru leylek yıkılan yuvadan tarlaya düştü. 2 yavru leylek telef olurken, yaralanan 1 yavru leylek de köylüler tarafından koruma altına alındı. Diğer yavru leylek ise uçarak bölgeden uzaklaştı. Köylüler tarafından koruma altına alınan yavru leylek tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.