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Yuvasından düşen leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yuvasından düşen leylek, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.

Çevre 11.07.2022, 14:59
Yuvasından düşen leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yuvasından düşen leylek, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.

Olay, Kartepe Uzubey’de meydana geldi. Caminin kubbesine yuva yapan leyleklerden birisi, aşağıya düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri leyleği bulunduğu yerden alarak, Kartepe Belediyesi’ne görevlilerine teslim etti.

Leyleğin tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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