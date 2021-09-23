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Yuvadan düşen yavru kumruyu itfaiye ve belediye ekipleri annesine kavuşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye erleri, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’yle ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile anne kumru ve yavrusunu buluşturdu.

Çevre 23.09.2021, 11:35
Yuvadan düşen yavru kumruyu itfaiye ve belediye ekipleri annesine kavuşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye erleri, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’yle ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile anne kumru ve yavrusunu buluşturdu.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’ndaki ağaçlarının üzerine yuva yapan kumrunun yavrusu kafeteryaların bulunduğu alana düştü. Anne kumru, çaresiz yere düşen yavrusunu kurtarma telaşı içinde bir daldan bir dala konarken; annenin imdadına o sırada oradan geçmekte olan Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş yetişti.

Aktaş, itfaiye ekiplerini arayarak Cumhuriyet Meydanı’na yönlendirdi. Kısa sürede meydana gelen ekipler, ağacın bir üst dalında bekleyen annenin bakışları arasında yavru kumruyu yuvasına yerleştirdi. Yavrunun dönüşünün ardından yuvaya gelen anne yavrusunu dakikalarca besledi. Kurtarma operasyonunu izleyenler vatandaşlar, itfaiye müdürlüğü ve veteriner işleri müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

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