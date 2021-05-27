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Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu

Aksaray’da yuvalarından düşen 3 yavru şahin itfaiye ekiplerince yuvalarına konuldu.

Çevre 27.05.2021, 14:05
Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu

Aksaray’da yuvalarından düşen 3 yavru şahin itfaiye ekiplerince yuvalarına konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi binasında bulunan yuvadan 3 yavru şahin düştü. Bunu fark eden öğretim görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yuvadan düşen yavru Şahinleri alarak tekrar yuvalarına koydu.
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