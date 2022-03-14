Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92’ye yükseldi

Kocaeli’de geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 92’ye ulaştı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajında su seviyesi Ocak ayında yüzde 63 seviyesine gelmişti.

Dört gün boyunca süren kar yağışı ile birlikte kentin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı’ndaki seviye yüzde 92’ye kadar çıktı.