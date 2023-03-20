Yuvacık Barajı yüzde 95 doldu, kapaklar açıldı

Kocaeli’de içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 95 olarak ölçüldü. Barajın tam kapasite doluluğa yaklaşması ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı kapaklar açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve 3 ay önce doluluk oranı yüzde 15’lere gerileyen Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranı yüzde 95’e yükseldi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 48 milyon 320 bin metreküp su bulunuyor. Doluluğun yüzde 95’i bulmasından ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı barajın kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla sular Kirazdere yatağına bırakılmaya başlandı. Barajın son durumu havadan da görüntülendi.