Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Mühendislerimizin şaheseri Yusufeli Barajı’nda ilk su tahliyesi gerçekleşti” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mühendislerimizin şaheseri Yusufeli Barajı’nda ilk su tahliyesi gerçekleşti. Dipsavaklarımızın testleri başarıyla sonuçlandı. Su seviyesi 63 metreye, biriken su miktarı 49 milyon metreküpe ulaşan Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı’na enerji katacak” ifadelerine yer verdi.