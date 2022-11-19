Yusufeli Barajı ve HES açılıyor

Çoruh havzası üzerinde inşa edilen Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı Yusufeli’nin 275 metrelik gövdesi, hemen hemen Eyfel Kulesi ile aynı yüksekliğe sahip. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla 22 Kasım Salı günü hizmete açılacak Yusufeli Barajı, ülke ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydalar yanında, devasa gövdesi ve yüksekliği ile birçok rekorun da sahibi olacak. Yusufeli Barajı ve HES, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye’nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. Orta Çoruh Havzasında inşa edilen en büyük baraj olan dev tesisin yapımına 2012 yılında başlandı. Talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde. Eyfel Kulesi’nden sadece 25 metre daha kısa olan baraj, bu devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye’de birinci, dünyada 5. sırada yer alıyor. Barajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde, barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor.

Bu tasarım aynı zamanda devasa gövdeye zarif bir görünüm kazandırıyor. Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, mansabında bulunan (nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen) barajların hidroelektrik enerji üretimini de artıracak. Böylelikle, HES vasıtasıyla Antalya’nın bir yılda harcadığı elektrik miktarı kadar elektrik üretimi yapılabilecek. Yusufeli Barajı, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı Barajlarına regüle edilmiş su bırakacağı için, bu barajların enerji üretim miktarlarına da önemli oranda bir katkı sağlayacak.

6 bine yakın ağaç taşındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, transplantasyon (Ağaç nakli) metoduyla ağaç söküm makinesiyle bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı. Ayrıca, bölgeye 76 bin 788 adet ağaç ve fidan dikildi. Erozyona karşı da 480 dönüm alanda yürütülen taş kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak.