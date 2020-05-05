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Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

05 Mayıs 2020 Salı 10:24
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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 18
İzmir: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

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