Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7