Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Trakya’da 2 ila 4 derece artacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11