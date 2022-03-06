Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı Marmara, Ege ve Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 11