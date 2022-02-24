Yurtta hava durumu

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Artvin, Ardahan, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz’in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Muğla, Karaman, Düzce, Zonguldak ve Gaziantep çevreleri ile Antalya ve Bursa’nın doğu, Niğde ve Kayseri’nin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 20

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 17

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18