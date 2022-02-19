Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzda: Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin’in batı ilçeleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde’nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının kuzeybatı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimler ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yağış alan yerlerde 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Marmara’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 7

İstanbul: Parçalı az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı az bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14