Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Ardahan’ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yurt genelinde sıcakların artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 6