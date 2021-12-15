Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara,İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara’nın doğusunun yüksekleri, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Bilecik, Kırklareli çevreleri ile zamanla İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Akdeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın batısı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m2) olması, Toroslar Mevkii ile Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin yüksekleri, Batı Karadeniz’in yüksekleri ve Marmara’nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 7

İzmir: Çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9