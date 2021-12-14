Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m), Antalya’nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m), Toroslar mevkiinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 21

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9