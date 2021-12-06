Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya’nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir’in güneyi ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 20

Bursa: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 20

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14