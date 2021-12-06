banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe evinde dört köşe
Fenerbahçe evinde dört köşe
Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını paylaştı
Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını paylaştı
Üsküdar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine büyük destek
Üsküdar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine büyük destek
Gustavo 36 gün sonra 11’de
Gustavo 36 gün sonra 11’de

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya’nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir’in güneyi ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Çevre 06.12.2021, 09:06
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya’nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir’in güneyi ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 20

Bursa: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 20

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8