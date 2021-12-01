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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz’in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çevre 01.12.2021, 08:54
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz’in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

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13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
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2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
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12. Gençlerbirliği 13 17
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14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
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18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
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2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
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12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
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17. Watford 13 13
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2. Atletico Madrid 14 29
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