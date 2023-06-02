Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya’nın batı kesimleri ile Bursa’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu zamanla güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 (Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 33