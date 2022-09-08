Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35