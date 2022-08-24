Yurtta hava durumu

Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne’nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Erzurum: Parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40