Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Marmara, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Bolu, Artvin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 36

İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39