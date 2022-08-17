Son Dakika
MSB:"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1
Yurtta hava durumu
Yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın batısının, Sinop’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Çevre 17.08.2022, 08:46 17.08.2022, 09:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32
- İstanbul: Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası’nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
- İzmir: Az bulutlu ve açık 32
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
- Antalya: Az bulutlu ve açık 32
- Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
- Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 29
- Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 34
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40