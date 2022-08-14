Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay’ın kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Ankara ve Çankırı’nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri, gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Çok bulutlu 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41