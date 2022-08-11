Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli’nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya’nın iç kesimleri, Denizli’nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli, İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası’nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39