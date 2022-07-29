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Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Çevre 29.07.2022, 08:44 29.07.2022, 09:21
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42