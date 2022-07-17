Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41