Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36