Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur’un güneyi, Antalya’nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat’ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in iç kesimler Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) olarak esmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: İç ve batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23