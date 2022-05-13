Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa’nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur’un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Az bulutlu ve açık 19

Trabzon: Az bulutlu ve açık 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26