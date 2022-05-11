Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman’ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya’nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Parçalı bulutlu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 25

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23