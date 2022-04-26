Yurtta hava durumu!

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Edirne çevreleri, Kırklareli’nin batısı, Sivas, Bayburt, Kayseri’nin doğusu, Kastamonu ve Karabük’ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin’in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 23

Samsun: Az bulutlu ve açık 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece yer yer puslu ve sisli 18

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27