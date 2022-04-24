Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir’in doğu, Yozgat’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 17

Erzurum: Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30