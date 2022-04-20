Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya’nın kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyi ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara’da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Az bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Alanya’nın iç kesimleri yerel sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24