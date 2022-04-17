Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya’nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile batı Akdeniz’in batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25