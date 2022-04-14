Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14 İstanbul: Az bulutlu 15 İzmir: Az bulutlu ve açık 21 Adana: Az bulutlu ve açık 23 Antalya: Az bulutlu ve açık 21 Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14 Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14 Erzurum: Parçalı bulutlu 4 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16