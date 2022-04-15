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Yurt genelinde hava durumu
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bugün ve yarın da güneşli geçecek. Ancak yağışlı hava pazar günü itibariyle geri geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Çevre 15.04.2022, 09:48 15.04.2022, 09:58
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: